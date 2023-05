Nach dem Ganztagsförderungsgesetz des Bundes vom Oktober 2021 sollen Grundschüler einen Rechtsanspruch auf eine achtstündige Betreuung an Werktagen sowie eine Betreuung auch in den Ferien bekommen (wobei das Land bis zu vier Wochen Schließzeiten festlegen kann). Dieser Anspruch wird ab August 2026 stufenweise eingeführt. Begonnen wird mit der ersten Klasse, 2029 sollen auch die Viertklässler profitieren. Für die in diesem Zusammenhang notwendigen Investitionen gibt es Zuschüsse. Von den 132,5 Millionen Euro, die Mainz aus dem Fördertopf des Bundes erhält, werden dem Landkreis Bad Dürkheim vier Millionen Euro für Infrastrukturverbesserungen an den kreisweit 36 Grundschulen überwiesen. Für die Verteilung des Geldes liegt derzeit eine Richtlinie als Entwurf vor. „Wir sind ganz gut aufgestellt“, erläuterte Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) im Verbandsgemeinderat Leiningerland. In der VG hätten zwar nur zwei Grundschulen ein Ganztagsangebot (Hettenleidelheim und Dirmstein), aber alle anderen seien sehr flexible Betreuende Grundschulen. Dennoch sei ein Maßnahmenkatalog erstellt worden. Vielfach sind Erweiterungen und Raumoptimierungen notwendig, vor allem sind Küchen- und Mensabereiche einzurichten.