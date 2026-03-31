Bisher konnten Eltern ihre Kinder kostenlos für die Betreuung nach dem Unterricht anmelden. Das ändert sich jetzt. Was das mit leeren Kassen zu tun hat.

Den Kommunen fehlt es landauf, landab an Geld, auch in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Deshalb soll sie alle Möglichkeiten ausschöpfen, um sich stabiler aufzustellen, hieß es vonseiten der Kommunalaufsicht. Ein Lösungsansatz dafür dreht sich nun um die Grundschulen: Bisher ist die Nachmittagsbetreuung dort kostenlos, was sich ab August ändern soll, teilte Kay Kronemayer ( FWG), Erster Beigeordneter der VG, dem Schulträgerausschuss mit. „Es sind nur noch wenige Verbandsgemeinden kostenfrei“, betonte er in dem Zuge und verwies in der Sitzung unter anderem auf Obrigheim. Die Ortsgemeinde, die selbst als einzige in der VG Leiningerland selbst Schulträgerin ist, erhebt bereits Gebühren, was laut Nicole Eicher (FWG) auch auf Zustimmung durch die Eltern stößt.

Diese Kosten fallen für Eltern monatlich an

Konkret geht es im VG-Gebiet, zu der neun Grundschulen gehören, um 80 Euro monatlich für eine tägliche vierstündige Betreuung. Zwei Stunden kosten 40 Euro, eine Stunde 20 Euro. Geschwisterkinder sind laut zuständiger Sachbearbeiterin Anette Kaiser ebenfalls günstiger. Damit gelingt der VG allerdings keine hundertprozentige Kostendeckung. Die wäre erreicht, wenn knappe 118 Euro monatlich verlangt werden. Kaiser stellte dem Gremium die Berechnungen dahinter vor: Insgesamt hat die VG im Schuljahr 2024/2025 677.807 Euro für Personal und Sachkosten zahlen müssen, wobei das Land davon etwa 57.000 Euro übernommen hat.

Weil die Finanzkraft der VG derzeit noch ausreiche, sollten die Gebühren für Eltern nicht allzu hoch angesetzt werden, weshalb die 68 Prozent Kostendeckung vorgeschlagen wurde. „Die Frage war, wie weit können wir nach unten gehen“, sagte Tobias Spangenmacher, zuständiger Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste. Denn am Ende gehe es um einen Kompromiss zwischen Eltern und Kommunalaufsicht – letztere muss schließlich sehen können, dass sich die VG um mehr Einnahmen bemüht. Darüber hinaus, ergänzte Tobias Spangenmacher, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, trage die VG weiter die Hälfte der Betreuungskosten für diejenigen, die Transferleistungen wie Bürgergeld beziehen.

VG will mehr Verbindlichkeit

Sandra Hanauer, Rektorin der Grundschule in Kirchheim, stimmte dem Beschlussvorschlag zu. Sie sei eine „Verfechterin des Beitrags“, weil die Betreuung von manchen Eltern „unnötig genutzt“ werde. Weil sich das Personal größte Mühe mache, seien die Gebühren angemessen. Hanauer erkundigte sich auch wegen einer weiteren Neuerung über die Gründe: Eltern sollen ihre Sprösslinge künftig jährlich für die Nachmittagsbetreuung anmelden, nicht mehr für die gesamte Grundschulzeit. Spangenmacher erklärte das wie folgt: Durch das Recht auf Ganztagsbetreuung, das ab Herbst für die Erstklässler und danach stufenweise greift, sei Verbindlichkeit für die VG wichtig, um planen zu können. Die sei eher möglich, wenn Eltern jedes Jahr von Neuem den Bedarf prüfen müssten. Weil nun Kosten anfallen, sei es aber auch in Ordnung, das Kind noch kurzfristig fürs kommende Schuljahr abzumelden. „Wir wollen das von Beginn an so flexibel wie möglich gestalten“, so Spangenmacher – und traf auf Zustimmung. Der Schulträgerausschuss entschied sich einstimmig, die Satzung und damit auch die Gebühren in dieser Art einzuführen.