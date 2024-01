Das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Eisenberg hat mit Rohrbrüchen im Leitungsnetz zu kämpfen. Betroffen war am Mittwoch die Kreuzung Schulstraße/Pestalozzistraße, sodass von da bis zur Kerzenheimer Straße/Adenauerstraße/Kreuzung Goethestraße Wohnungen nicht mit Wasser vorsorgt werden konnten, so VG-Werkleiter Andreas Lill. Die Grundschule war nicht betroffen, da sie von einem anderen Rohrstrang versorgt werde. Die Anwohner würden von den Werke über die Situation informiert. Mitarbeiter hatten die Stelle abgesichert, eine Baufirma sollte mit einem Bagger anrücken. Bis Mittwochmittag sollte der Rohrbruch repariert sein, hoffte Lill. Bereits Dienstagabend waren Wasserwerker und eine Baufirma mit einem Rohrbruch in der Hauptstraße nahe der Firma Lincoln beschäftigt. Der Schaden konnte noch am Abend behoben werden. Rohrbrüche seien bei Tauwetter nach Frost „normal“, sagte Lill. Die vor Jahrzehnten verlegten Graugussrohre seien bei solchen Temperaturschwankungen sehr anfällig.