Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der ersten Runde des Verbandspokals gastiert Fußball-Landesligist VfR Grünstadt am Mittwoch (19.30 Uhr, Rasenplatz am Binnendamm 20) beim Bezirksligisten SC Bobenheim-Roxheim.

Alles andere als ein Erfolg seines Teams wäre für VfR-Coach Christian Rutz eine bittere Enttäuschung. Rutz: „Natürlich haben Pokalspiele ihre eigenen Gesetze; meine Jungs dürfen