Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsrunde hat noch nicht begonnen, da erreicht die erste Hiobsbotschaft den Fußball-Landesligisten VfR Grünstadt: Andreas Tillschneider, wichtiger Abwehrchef von Trainer Christian Rutz, muss wegen einer Achillessehnenverletzung, und zwar einer Entzündung mit Anriss, mindestens zwei Wochen pausieren.

„So ist das nun mal in der Landesliga, da nutzt irgendwelches Klagen nichts, damit müssen wir Trainer leben“, so Rutz. Sein Team gastiert zu einem weiteren Testspiel am Samstag beim