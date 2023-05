Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass der Fußball-Landesligist VfR Grünstadt am kommenden Wochenende spielfrei hat, passt genau in das Programm des Internet-Fernsehsenders SPORTTOTAL: Am morgigen Samstag, 10.30 Uhr, wird im Grünstadter Hyundai-Autohaus Schläfer der Stammakteur des Fußball-Landesligisten, Marcel Czekalla, als Amator des Monats April geehrt.

Der Außenverteidiger Marcel Czekalla erhält als Amator-Schütze den Pokal. Sein Club, der VfR Grünstadt, bekommt eine Nachwuchsförderprämie von 1000 Euro. Hinzu