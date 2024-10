Fußball-Landesligist VfR Grünstadt peilt den nächsten Heimsieg an und will versuchen, in der Tabelle nach oben zu klettern. Das Team von Spielertrainer Nico Müller empfängt am Sonntag, 15 Uhr, im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion die SpVgg Ingelheim.

Am vergangenen Wochenende schrammten die Grünstadter beim 0:1 in ihrer Auswärtspartie beim Tabellenzweiten SVW Mainz