Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Nachholspiel der Fußball-Landesliga Ost, Gruppe Nord, zwischen dem VfR Grünstadt und dem SV Gimbsheim endete am Mittwoch mit einem 1:1. Am Sonntag will dder VfRner beim FC Fortuna Mombach die Punkte entführen.

Nach der Heimniederlage vom vergangenen Sonntag der Rasenspieler gegen die TSG Bretzenheim wurde als Parole auf Pfälzer Seite für diese Begegnung, die am vierten Spieltag wegen einem mit Corona