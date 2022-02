Will der VfR Grünstadt auch in der kommenden Saison in der Ersten Hallenhockey-Verbandsliga spielen, muss er beim Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den bereits als Meister feststehenden HTC Neunkirchen über sich hinauswachsen. Doch auch dann braucht der VfR fremde Hilfe.

Auf dem Papier liest sich die Ausgangslage für die Mannschaft von Spielertrainer Marco Bergmann alles andere als ausweglos: Sie haben vor dem abschließenden Saisonspiel nur einen Zähler Rückstand auf den direkten Konkurrenten TG Worms II. Die Rheinhessen belegen einen Nichtabstiegsplatz. Mit einem Sieg im abschließenden Rundenspiel könnte der VfR also noch an der Wormser Reserve vorbeiziehen.

Doch der Gegner der Grünstadter Herren ist kein geringerer als der ungeschlagene HTC Neunkirchen, der als Meister bereits feststeht. Das relativiert den knappen Rückstand und macht die Ausgangslage für den VfR ungleich schwerer. „Die Chance, dort zu gewinnen, liegt vielleicht bei einem Prozent“, sagt Adrian Tabacki, Abteilungsleiter Hockey beim VfR Grünstadt. Personell werde man für das Spiel aber gut genug besetzt sein, ergänzt Tabacki.

Große Hoffnungen, dass die Saarländer mit angezogener Handbremse in Grünstadt auftreten, darf sich der VfR nicht machen. Neunkirchens Trainer Rainer Schwenk hat als abschließendes Saisonziel ausgegeben, die Schallmauer von 100 geschossenen Toren knacken zu wollen. Aktuell hat der HTC 92 Treffer geschossen. Doch selbst wenn dem VfR das Wunder gelingt und dem designierten Meister die erste Saisonniederlage beigebracht wird, müssten sie auf Schützenhilfe aus Ludwigshafen hoffen: Denn Konkurrent TG Worms II gastiert beim TFC Ludwigshafen II und darf dort nicht gewinnen.