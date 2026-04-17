Der VfR Grünstadt reist als Favorit nach Schifferstadt, erwartet aber Widerstand. Die Gastgeber stehen auf einem möglichen Abstiegsrang und hoffen noch auf die Wende.

Fußball-Landesligist VfR Grünstadt steht in der Tabelle seit dem vergangenen Wochenende wieder ganz oben. Das Team von Spielertrainer Nico Müller überzeugte beim 4:1 zu Hause gegen den FC Speyer. Am Sonntag will der VfR bei Phönix Schifferstadt um 15 Uhr den Platz an der Sonne verteidigen. Die Grünstadter fahren als Favorit zum DJK SV. Doch Spielertrainer Müller ist gewarnt.

„Natürlich wollen wir die Tabellenführung verteidigen, aber wir müssen dafür auch in Schifferstadt unsere Leistung bringen“, sagt der Grünstadter Trainer. Der VfR liegt zusammen mit dem SV Büchelberg an der Tabellenspitze der Landesliga Ost. Beide haben bislang nach 24 von 30 Spielen 50 Punkte geholt. Wegen des besseren Torverhältnisses stehen die Grünstadter aber auf dem ersten Tabellenplatz.

Allerdings: Bei Punktgleichheit am Saisonende würden beide Teams in einem Entscheidungsspiel den Meister ausmachen. Der Ligazweite würde dann in die Aufstiegsspiele gegen den Vizemeister der Landesliga West ziehen. Das ist aktuell der SV Hermersberg. „Wir denken einfach von Spiel zu Spiel“, sagt Nico Müller, der für das Auswärtsspiel am Sonntag wohl denselben Kader vom vergangenen Wochenende zur Verfügung hat. Hinter Mittelfeldmann Yannik Niemann, der zuletzt verletzt fehlte, stehen weiter Fragezeichen.

Für das Team von Phönix Schifferstadt geht es am Sonntag ebenfalls um sehr viel. Das Team liegt derzeit mit 25 Punkten auf dem viertletzten Tabellenrang und liegt damit auf einem möglichen Abstiegsrang. Phönix hat aber nur einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Die SpVgg Ingelheim liegt auf dem 13. Tabellenrang, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Die Grünstadter erwarten deshalb harten Widerstand. Im Hinspiel kam der VfR zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus.

„Wichtig ist, dass wir am vergangenen Wochenende den Vorsprung auf die Teams hinter uns halten beziehungsweise vergrößern konnten“, sagt Müller. Der VfR hat nun ein Fünf-Punkte-Polster auf den derzeitigen Dritten FSV Offenbach. „Wir zeigen gute Leistungen, gegen Speyer haben wir sehr reif gewirkt. Wir wollen auch am Sonntag auswärts die drei Punkte holen“, sagt Müller.

Was wichtig wäre. Mit dem FSV Fortuna Billigheim-Ingenheim (2. Mai) und dem FSV Offenbach (15. Mai) hat der VfR noch zwei schwere Heimspiele vor der Brust. Ein Sieg in Schifferstadt würde das Grünstadter Selbstvertrauen im Hinblick auf diese richtungsweisenden Partien gegen direkte Konkurrenten noch steigern.