Für den VfR Grünstadt kommt es am vorletzten Spieltag der 2. Verbandsliga zu einem möglicherweise entscheidenden Aufstiegsspiel. Auf ihren Coach müssen die Grünstadter Spieler dabei jedoch verzichten.

Trainer Tobias Hack wird nicht dabei sein, wenn der VfR Grünstadt am Sonntag nach Worms in die Halle am Bildungszentrum reist und dort auf die TSG Kaiserslautern II und den TV Alzey II