Es ist ein Landesliga-Topspiel mit Höhen und Tiefen: Gerber trifft, Sorg vergibt, Schäfer überrascht. Der VfR Grünstadt nimmt den Zähler mit.

Fußball-Landesligist VfR Grünstadt kam am Samstag im Heim- und Topspiel gegen den Dritten TSV Fortuna Billigheim-Ingelheim nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Damit hielt die Mannschaft von Spielertrainer Nico Müller aber den Gegner auf Distanz und verteidigte auch den ersten Rang.

Bei noch drei ausstehenden Spielen haben die Grünstadter zumindest die Vizemeisterschaft in Reichweite. Allerdings hätte Coach Müller die Partie am Samstag vor 160 Zuschauern im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion schon gerne gewonnen, um auch der Meisterschaft ein Stück näher zu kommen. „Wir haben eine ganz starke erste Halbzeit gespielt. Vor dem Billigheimer Ausgleich müssen wir schon mit 2:0 und sogar 3:0 führen“, sagte der VfR-Spielertrainer, der aber klar machte: „Die zweite Spielhälfte ging schon an den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim. Deshalb muss man mit dem einen Punkt dann schon zufrieden sein.“

Billigheimer Bogenlampe

Der Spitzenreiter zeigte sich von Beginn sehr aufmerksam, war spritzig in den Laufduellen und bestimmte die Anfangsphase. Robin Gerber gelang dann auch der 1:0-Führungstreffer der Grünstadter (23.). Kurz danach hatte Marco Sorg die Riesenchance zum 2:0, doch der Toptorjäger vergab (25.). Kurz danach kassierte der VfR dann den Ausgleich – quasi aus dem Nichts. Der Billigheimer Akteur Thorsten Ullemeyer zog aus 30 Metern einfach mal ab. VfR-Keeper Maximilian stand ein Tick zu weit vor seinem Kasten. Der Schuss von Ullemeyer wurde zur Bogenlampe. Der Ball senkte sich über den verdutzten Schäfer zum 1:1 (27.) ins Grünstadter Tor. Bis zur Pause hatten beide Teams noch Möglichkeiten.

Nach dem Seitenwechsel wurde der TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim, der unbedingt einen Dreier holen wollte, dann stärker. Die Fortuna agierte dabei immer wieder mit langen, hohen Bällen. „Mit Thorsten Ullemeyer haben sie da vorne einen 1,90-Meter-Hünen, das ist eben extrem schwer zu verteidigen“, sagte Nico Müller. Doch die Grünstadter überstanden die gegnerische Drangphase auch in den Schlussminuten und nahmen am Ende das 1:1 mit. „Wir haben jetzt noch drei Spiele, müssen zum Liganeunten ASV Fußgönheim, dann kommt noch die schwere Partie zu Hause gegen den FSV Offenbach, der dann vielleicht auch noch um Rang zwei kämpft und zum Saisonende geht es zum Achten SVW Mainz. Unser Anspruch ist es, alle drei Partien zu gewinnen und dann schauen wir mal, wie die anderen Teams so gespielt haben“, sagte Nico Müller. Fakt ist: Ist der VfR, am Saisonende vorne punktgleich mit dem SV Büchelberg, der aktuell den zweiten Tabellenrang belegt, und den Grünstadtern auf den Fersen ist, dann wird ein Entscheidungsspiel um den Titel ausgetragen.