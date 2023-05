Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag um 17 Uhr tritt der VfR Grünstadt im Länderpokalwettbewerb beim Oberligisten TSG Kaiserslautern an. Durch einen Erfolg würden die Hockeyer des VfR in die Runde der letzten drei Mannschaften einziehen, die dann im Modus Jeder gegen Jeden den Pokalsieger ausspielen.

Erneut muss VfR-Trainer Joshua Kuster mit großen Personalsorgen eine Auswärtsreise im Pokalwettbewerb antreten. Mit zwölf Mann, also nur einem Auswechselspieler, fahren die Grünstadter