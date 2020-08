Das fünfte Testspiel für die am 6. September beginnende Saison der Landesliga Ost, Staffel Nord, bestreitet der VfR Grünstadt am Donnerstag, 19.30 Uhr, beim hessischen Fußballclub FSG Riedrode (Gruppenliga Darmstadt). In diesem Vergleich dürfen beide Trainer so viele Spieler ein- und auswechseln, wie sie möchten. Drei Tage später, am Sonntag, empfängt die Mannschaft von Trainer Christian Rutz zum sechsten Vorbereitungstreffen im Rudolf-Harbig-Stadion (Anpfiff 15 Uhr) den Vertreter der Landesliga Rhein-Neckar, das badische Team von der TSG Lützelsachsen. Die Gäste von Trainer Rick Hutter sind am 2. August in der ersten Runde des Badischen Pokals gegen den Ligakonkurrenten TSV Kürnbach mit einer unglücklichen 0:1-Auswärtsniederlage ausgeschieden.