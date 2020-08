Das Fußballspiel der dritten Verbandspokalrunde zwischen dem Bezirksligisten BSC Oppau und dem Landesligisten VfR Grünstadt wird am kommenden Sonntag, 30. August, im Stadion Am Güterbahnhof in Oppau ausgetragen. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Weiteres Testspiel

Zu einem weiteren Testspiel auf die am 6. September mit der Heimbegegnung gegen die TSG Bretzenheim beginnende Saison der Landesliga Ost, Staffel Nord, empfängt der VfR Grünstadt am kommenden Dienstag, 1. September, 19 Uhr, im Rudolf-Harbig-Stadion das Bezirksligateam von ASV Maxdorf.