Am Samstag verabschiedete sich der VfR Grünstadt mit einem sehenswerten Spiel und einer Daniel-Battersby-Gala aus der Ersten Verbandsliga. Das abschließende Saisonspiel gegen den Meister HTC Neunkirchen verlor Grünstadt mit 9:13.

„Es war wahrscheinlich unser bestes Spiel der Saison. Schade, dass es nicht zu einem Unentschieden gereicht hat“, so Spielertrainer Tobias Hack nach der Partie. In der Tat hätte dem VfR ein Unentschieden gereicht, da der unmittelbare Abstiegskonkurrent TG Worms II im Parallelspiel 4:9 verloren hatte. Es war auch für den außenstehenden Beobachter das beste Spiel des VfR Grünstadt seit Langem. Neun Tore waren dem VfR in dieser Saison noch nie in einer Partie gelungen – und das nun ausgerechnet gegen den Meister der Liga.

Maßgeblichen Anteil an diesen neun Toren hatte der Star des Abends, Daniel Battersby, dem sieben Treffer vergönnt waren. Aber Battersby schoss an diesem Samstag nicht nur Tore, er spielte klasse Hallenhockey, holte kurze Ecken heraus und überzeugte in der Defensivarbeit. Auch der Gegner staunte Bauklötze. Peter Bäsel, Vereinspräsident vom HTC Neunkirchen, meinte noch während des Spiels: „Den hattet ihr im Hinspiel aber nicht dabei, der schießt uns ja ab.“ Dieses Zitat entfiel Bäsel Mitte der zweiten Hälfte beim Stand von 8:9 für seine Mannschaft, aber Grünstadt schien in dieser Phase das Wunder greifbar machen zu wollen und drängte auf den Ausgleich.

Grünstadt fehlte das Glück

Am Ende passte es in das Bild der gesamten Saison, dass Grünstadt nie die eindeutig schlechtere Mannschaft war, aber gegen Spielende das Glück nicht hatte, um auch mal als Sieger vom Platz zu gehen. Nach dem Abpfiff waren die VfR-Mannen zwar stolz auf die gezeigte Leistung, aber auch leicht geknickt, wie es Mittelfeldspieler Simon Hammer auf den Punkt brachte: „Acht Tore wollte Neunkirchen heute schießen, um die 100 Saisontore voll zu machen, wir hatten uns daher neun Tore vorgenommen. Ärgerlich, dass das utopische Ziel geklappt hat, aber trotzdem kein Sieg herauskam.“

Kommende Hallensaison muss der VfR Grünstadt nun in der Zweiten Verbandsliga antreten. Der direkte Wiederaufstieg ist das unausgesprochene Ziel der Truppe um Marco Bergmann und Tobias Hack. Als krönendes Hallensaisonfinale stehen am Wochenende in Grünstadt die Süddeutschen Meisterschaften der Knaben A (U14) an. Grünstadt richtet diese coronabedingt in Kooperation mit Speyer aus.