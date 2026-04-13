Der VfR Grünstadt bezwingt Verfolger Speyer und übernimmt dank des besseren Torverhältnisses die Spitze. Speyer scheitert vom Punkt, Grünstadt präsentiert eiskalt.

Der 24. Spieltag in der Fußball-Landesliga Ost verlief ganz nach dem Geschmack von Nico Müller. Der Spielertrainer des VfR Grünstadt konnte am Sonntagnachmittag im Topspiel der Liga gegen den Tabellendritten einen 4:1 (1:0)-Heimerfolg seiner Mannschaft über den Verfolger FC Speyer bejubeln. „Wir haben wirklich verdammt erwachsen gespielt, ruhig, diszipliniert und ballsicher“, lobte der Coach sein Team, das durch den Erfolg wieder mit dem SV Büchelberg nach Punkten gleichzog. Beide Mannschaften haben nun 50 Punkte.

Der bisherige Spitzenreiter SV Büchelberg hatte am Samstag zu Hause gegen die SpVgg Ingelheim mit zwei Treffern in der Nachspielzeit gerade noch ein 2:2 erreicht. Dank des besseren Torverhältnisses übernahm der VfR durch den Sieg gegen Speyer die Tabellenführung. „Die wollen wir nun bis zum Schluss auch nicht mehr hergeben“, betonte Nico Müller, fügte jedoch auch hinzu: „In dieser Liga kann man nur von Spiel zu Spiel denken, da ist alles eng, jeder kann jeden schlagen.“

Vor 120 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion zeigte das Team eine starke Leistung. Der VfR dominierte bereits die erste Halbzeit. Marco Sorg erzielte die 1:0-Führung (27.). Allerdings verpasste es die Mannschaft, ihre Führung weiter auszubauen. „Eigentlich müssen wir höher zur Pause führen, das 1:0 war zu wenig, so lassen wir den Gegner dann eben weiterhin im Spiel“, sagte Müller.

In der zweiten Hälfte bekam Speyer einen Elfmeter zugesprochen. Doch FC-Kapitän Nico Schubert scheiterte am VfR-Torhüter Maximilian Schäfer (56.), der in die rechte Ecke sprang und den flach geschossenen Ball hielt. „Das war überragend, in der Situation hat Maximilian das Spiel ein großes Stück weit gerettet“, lobte Müller seinen Schlussmann.

Kurz danach erhielt der Speyerer Nils Helfenstein eine Zeitstrafe (61.). Das Momentum verlagerte sich wieder zugunsten der Grünstadter. Der VfR nutzte die Überzahl konsequent aus: Lukas Manneck (65.) und Dominic Gerber (69.) erhöhten auf 3:0, was fast schon die Vorentscheidung war.

Speyer gab sich jedoch nicht geschlagen, und die Grünstadter gerieten noch einmal leicht unter Druck. Doch nach dem vierten Treffer des VfR durch Robin Gerber zum 4:0 (79.) war das Spiel endgültig entschieden. Marco Grimm erzielte für Speyer noch den Ehrentreffer (84.). „Wichtig ist, dass wir nun Punkte auf die Teams hinter uns gut gemacht haben“, sagte Nico Müller.

Der VfR hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den neuen Tabellendritten FSV Offenbach. Der TSV Billigheim-Ingenheim, aktuell Vierter, kam zu Hause nur zu einem 2:2 gegen die FG Mutterstadt und liegt sechs Zähler hinter Grünstadt und Büchelberg. Der FC Speyer auf Rang fünf hat nun sieben Punkte Rückstand.

Speyers Trainer Jürgen Grimm zeigte sich enttäuscht über den verschossenen Strafstoß. Der VfR hingegen blickt auf zwei bevorstehende Auswärtsspiele gegen vermeintlich machbare Gegner. „Wir müssen weiter ruhig bleiben“, sagte Nico Müller zu den kommenden Partien bei Phönix Schifferstadt und dem TuS Neuhausen.