Der VfR Grünstadt hat die Tabellenführung in der Landesliga Ost verteidigt. Das Team von Nico Müller gewann beim abstiegsbedrohten TuS Knittelsheim 4:0 (2:0).

Damit liegt der VfR aktuell drei Punkte vor dem ersten Verfolger SV Büchelberg, dessen Partie gegen den SVW Mainz kurzfristig abgesagt wurde. Der Konkurrent aus Grünstadt und Tabellenzweite wird die drei Punkte am Grünen Tisch erhalten, denn der SVW konnte aufgrund zu weniger Spieler nicht antreten. Da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, beträgt der Vorsprung des VfR derzeit drei Zähler.

Es war ein Spieltag nach dem Geschmack von Nico Müller. Die eigene Mannschaft meisterte die knifflige Aufgabe in Knittelsheim souverän. Die Konkurrenten TSV Billigheim-Ingenheim (1:3 in Pfeddersheim), der FSV Offenbach (1:1 beim FSV Schifferstadt) sowie der SV Gimbsheim (1:4 bei Phönix Schifferstadt) ließen Punkte liegen. „Wir denken weiter nur von Spiel zu Spiel. Der Auftritt in Knittelsheim war jedenfalls sehr gut. Wir haben einen guten Start gehabt und dann auch die Partie ordentlich zu Ende gespielt“, sagte der Grünstadter Spielertrainer.

Vor 150 Zuschauern zeigte sich der VfR auf dem kleinen und schlechten Kunstrasen von Beginn an sehr engagiert und nutzte die Fehler der Gastgeber konsequent aus. Nach einem langen Einwurf von Yannik Niemann köpfte Marco Sorg bereits nach fünf Minuten zum 1:0 (5.) ein. Der VfR legte direkt nach: Angreifer Robin Gerber erhöhte auf 2:0 (12.). „Mit der schnellen Zwei-Tore-Führung im Rücken sind wir dann in den Verwaltungsmodus übergegangen“, sagte Nico Müller. In der Folge fand Knittelsheim etwas besser ins Spiel, doch die Grünstadter ließen bis zur Halbzeit kaum etwas zu.

Auch im zweiten Durchgang war ein Klassenunterschied zu erkennen. Luis McColgan erzielte nach fünf Minuten in der zweiten Halbzeit im zweiten Versuch das 3:0 (50.). „Nach dem Tor war die Luft bei Knittelsheim raus“, befand Nico Müller. Der VfR kontrollierte das Spielgeschehen und ließ nichts mehr anbrennen. Robin Gerber markierte mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags den 4:0-Endstand (65.).

Der VfR liegt – unter Berücksichtigung der drei Punkte für den SV Büchelberg – punktgleich mit den Südpfälzern, jedoch mit einem besseren Torverhältnis, an der Spitze. Der Vorsprung auf den Tabellendritten FSV Offenbach und den Ligavierten Wormatia Worms II beträgt vier Zähler. Der Tabellenfünfte TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim und der Tabellensechste FC Speyer liegen jeweils sechs Punkte zurück. Neun Spieltage stehen noch aus. „Wir wollen weiter unsere Spiele gewinnen, machen uns keinen Druck“, betonte Müller. „Mal schauen, was am Ende dabei herauskommt.“

Am kommenden Wochenende trifft Grünstadt zu Hause auf die FG Mutterstadt, die aktuell den neunten Tabellenrang belegt.