Fußball-Landesligist VfR Grünstadt hat am Sonntag den nächsten Sieg gelandet und schießt sich weiter aus der Krise. Zum zweiten Mal in Folge gelangen dem Team von Spielertrainer Nico Müller fünf Tore in einem Spiel. Und diesmal stand hinten sogar die Null. Mit 5:0 (3:0) bezwang der VfR vor im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion den Ligavorletzten Hassia Bingen.

„Ich bin vollauf mit dieser Leistung zufrieden, wir hätten noch höher gewinnen können“, sagte VfR-Coach Müller