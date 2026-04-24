Landesligist VfR Grünstadt führt mit 53 Punkten. Beim Schlusslicht Neuhausen droht aber eine Falle. Der Gegner kämpft um seine wohl letzte Chance.

Grünstadt. Auf dem Papier scheint es eine einfache Aufgabe zu sein. Fußball-Landesligist VfR Grünstadt trifft am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf den TuS Neuhausen. Es ist Duell Tabellenletzter gegen den Spitzenreiter. Die Grünstadter sind als Primus in der klaren Favoritenrolle. Doch Spielertrainer Nico Müller warnt: „Für viele ist diese Partie von der Tabelle gesehen, eine eindeutige Sache. Für mich allerdings nicht.“

Der VfR-Coach sagt: „Das wird ein Spiel, das im Kopf entschieden wird. Wir müssen da voll da sein, weil Neuhausen gefährlich ist. Der TuS hat uns im Hinspiel vier Gegentore eingeschenkt. Das hat in dieser Saison bislang nur der FC Speyer gegen uns geschafft. Wir müssen deshalb aufmerksam und bei der Sache sein. Es darf nicht so, wie zuletzt gegen Phönix Schifferstadt sein. Dort haben wir in der zweiten Hälfte alle plötzlich bei Führung alle einen Schritt weniger gemacht, sind viel zu weit weg von den Gegenspielern gewesen.“

Grünstadter Trainer warnt

Der TuS Neuhausen, der zuletzt eine 0:10-Klatsche gegen den Dritten FC Speyer einstecken musste, geht als Schlusslicht in die Partie, hat aber durchaus noch Möglichkeiten, die Liga zu halten. Derzeit liegen die Wormser fünf Zähler hinter dem Drittletzten FSV Schifferstadt (22 Punkte). Gut möglich, dass der drittletzte Platz am Ende für den Verbleib in der Landesliga Ost ausreicht.

„Für Neuhausen ist es die wohl letzte Chance. Ich erwarte deshalb großen Widerstand. Wir müssen von Anfang an bereit sein. Sie werden gerade vor eigenem Publikum versuchen, uns unter Druck zu setzen und alles in die Waagschale werfen. Auch der TuS hat gute Fußballer in den eigenen Reihen. Wir dürfen uns von dem 0:10 von Neuhausen in Speyer nicht täuschen lassen“, sagt Müller und fordert: „Die Jungs müssen das Spiel annehmen, als ob es gegen den Ligazweiten oder Dritten geht.“

Schlimme Diagnose

In der Tabelle ist Grünstadt mit 53 Punkten vorne. Zwei Zähler dahinter liegt der Verfolger SV Büchelberg, der auf einen Patzer der Grünstadter lauert, selbst aber am Sonntag, 15 Uhr, ein schweres Heimspiel gegen die U21 Elf von Wormatia Worms, die Tabellensechster ist, vor der Brust hat. „Wir wissen, dass es sehr eng ist“, sagt Müller.

Der Grünstadter Vorsprung auf den Dritten FC Speyer beträgt unterdessen bereits sieben Punkte. Bei noch fünf ausstehenden Saisonspielen könnte der VfR mit einem Sieg am Sonntag einen weiteren ganz großen Schritt zumindest in Richtung Aufstiegsspiele machen. Bei Joshua Ugorji hat sich die erste Diagnose bestätigt. Der Angreifer hat sich einen Schienbeinbruch zugezogen. Für ihn ist die Saison damit beendet.