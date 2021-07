Die Regelung des neuen Spielsystems, die Landesliga Ost in zwei Gruppen von je neun Teams aufzuteilen, wird immer noch kritisch gesehen. Vor allen Dingen der VfR Grünstadt dürfte mit dieser Lösung, die wegen der Corona-Pandemie entstand und erstmals in der Saison 2020/21 angewandt wurde, alles andere als zufrieden sein. Denn der Traditionsclub ist der einzige Landesligist, der aus der Pfalz nach Rheinhessen, in die Gruppe Nord, „abgeschoben“ wurde. Zwei wichtige Aspekte sprechen aus Sicht des pfälzischen Vertreters gegen eine solche Regelung: Zum einen spielen dort fast alle Clubs auf Kunstrasenplätze und da viele Studenten aus Mainz in der Landesliga kicken, verlegen die Vereine ihre Verbandsspiele kaum auf andere Tage als sonntags, was auch nicht gerade als familienfreundlich gilt. So hat bislang lediglich RWO Alzey einer Vorverlegung des Meisterschaftstreffens und Lokalderbys beim VfR Grünstadt zum zweiten Spieltag am Freitag, 20. August, 19.30 Uhr (Rudolf-Harbig-Stadion), zugestimmt. Leider waren in unserer Ausgabe nur der erste und zweite Spieltag der Landesliga Ost, und zwar der Gruppe Süd, veröffentlicht. Nachstehend die beiden Spieltage der Gruppe Nord.

Gruppe Nord

1. Spieltag, alle Sonntag, 15. August, 15 Uhr: VfR Wormatia Worms II – FC Fortuna Mombach, RWO Alzey – VfB Bodenheim, SpVgg Ingelheim – TSG Bretzenheim, VfL Fontana Finthen – SV Gimbsheim. VfR Grünstadt: spielfrei.