Landesligist VfR Grünstadt bezwang am Sonntag vor 150 Zuschauern im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion Verfolger Wormatia Worms II mit 4:1 (1:0) und ist neuer Tabellenführer.

Der Erfolg war hochverdient und hätte bei besserer Chancenverwertung noch deutlicher ausfallen können. Der VfR hat sich mit dem Dreier nun erst einmal die Tabellenführer geschnappt. Der bisherige Spitzenreiter SV Büchelberg unterlag beim Dritten FSV Offenbach mit 0:1. Die Müller-Truppe zog somit nach Punkten mit dem bisherigen Primus (beide 40 Zähler) gleich. Wegen des besseren Torverhältnisses zogen die Grünstadter aber am SV Büchelberg vorbei. Es bleibt in der Landesliga Ost vorne alles ganz eng. Der Grünstadter Vorsprung auf den Dritten FSV Offenbach beträgt nur zwei Punkte. Der Vierte FSV Billigheim-Ingenheim und der FC Speyer liegen nur drei Zähler hinter dem VfR.

„Ich denke, dass unser Sieg gegen die Wormatia voll in Ordnung geht“, befand der Grünstadter Spielercoach nach einem ganz starken Auftritt seiner Mannschaft. Die erste Halbzeit ging klar an die Platzherren. Der VfR spielte dabei viele lange Bälle und brachte die U21-Mannschaft der Wormser damit in Bedrängnis. Auch waren die Grünstadter zweikampfstärker.

Das einzige Manko: Die Müller-Elf vergaß das Toreschießen. Angreifer Robin Gerber gelang aber dann die verdiente 1:0-Führung (35.) für die Platzherren. Worms II war mit dem knappen Rückstand noch gut bedient.

Nach dem Seitenwechsel war der VfR Grünstadt weiter dominant. Lukas Manneck traf mit einem Freistoß zum 2:0 (75.). Allerdings wurde es dann noch einmal spannend. Doch Omar Hashem Sayed verkürzte nach einem Standard auf 1:2 (76.) und plötzlich war die Wormatia am Drücker. Der Grünstadter Keeper Maximilian Schäfer verhinderte mit guten Paraden den Ausgleich.

Nach einem tollen Spielzug gelang Grünstadt dann das vorentscheidende 3:1 (81.) durch Vincent Morgan. Manneck machte noch das 4:1 (87.). „Wir müssen das Spiel früher entscheiden, aber das ist Jammern auf hohem Niveau“, sagte der VfR-Spielertrainer Nico Müller, der nach der tollen Vorstellung klar machte: „Wir haben wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, die Jungs sind mit großem Spaß dabei. Wir haben nun zwei Spiele nach einer langen Pause gegen sehr gute Gegner gewonnen. Natürlich ist es schön, dass wir nun da oben stehen, aber es ist ganz eng in der Liga, wir müssen weiter hart arbeiten und denken immer noch nur von Spiel zu Spiel.“

Der Wormser Coach Henrik Weisenborn bemängelte die Zweikampfschwäche seiner Mannschaft und sprach nach Spielschluss von einem verdienten Grünstadter Sieg. Seine Mannschaft ist ebenfalls noch im Kampf um die Meisterschaft dabei. Die Wormser liegen mit 36 Punkten nur vier Zähler hinter dem VfR auf dem siebten Tabellenrang. „In der Liga kann oben jeder jeden schlagen“, sagte der Grünstadter Coach Nico Müller. Der VfR spielt am kommenden Sonntag beim aktuellen Ligavorletzten TuS Knittelsheim. Die Grünstadter sind klarer Favorit, allerdings hat sich die Müller-Elf im bisherigen Spielverlauf gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte sehr schwer getan.