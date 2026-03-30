Der VfR Grünstadt dominiert in Gimbsheim weitgehend die Partie, kommt aber nicht über ein Remis hinaus. Gimbsheims Torwart ist ein entscheidender Faktor.

Der Wind pfiff über den Platz, es war kalt, die Zuschauer rückten enger zusammen, und auf dem Spielfeld entwickelte sich ein Fußball-Landesligaspiel zwischen dem SV Gimbsheim und dem VfR Grünstadt, das mehr vom Kampf als von Glanz lebte. Nach intensiven 90 Minuten blieb vor allem eines hängen: ein 1:1, das sich für beide Seiten völlig unterschiedlich anfühlte. Der SV Gimbsheim, zuletzt mit schwachen Auftritten, freute sich sichtlich über die Punkteteilung. Trotz erheblicher Personalsorgen stemmte sich die Mannschaft gegen spielerisch überlegene Grünstadter und belohnte sich zumindest mit einem Punkt. „Ich bin sehr froh über das Remis“, sagte SV-Trainer Steven Jones nach dem Abpfiff.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber optimal. Nach einem Zuspiel von Reda Chkifa brachte Marcel Günther die Heimelf in der 21. Minute in Führung. Nur Augenblicke später schlug der VfR Grünstadt zurück: Marco Sorg eroberte im Mittelfeld den Ball, zog entschlossen Richtung Strafraum und traf mit einem präzisen Abschluss zum schnellen Ausgleich.

In der Folge übernahm der VfR, der als Tabellenführer nach Gimbsheim gekommen war, zunehmend die Kontrolle. Grünstadt hatte mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile – aber zunächst zu wenig Durchschlagskraft. Gimbsheim hielt dagegen, verteidigte leidenschaftlich und blieb über Konter gefährlich.

Die Partie kippte endgültig in der 52. Minute: SV-Spieler Lucas Ring sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl zog sich Gimbsheim tief zurück, verteidigte mit allem, was zur Verfügung stand – und setzte dennoch Nadelstiche. Sebastian Schulz und Mor Horvat hatten Möglichkeiten, ein Treffer von Horvat wurde allerdings wegen Abseits aberkannt.

Auf der anderen Seite drückte Grünstadt auf den Sieg. Die Chancen häuften sich – und mit ihnen die vergebenen Möglichkeiten. Die größte bot sich Marco Sorg in der 85. Minute vom Elfmeterpunkt. Doch SV-Keeper Niklas Radmacher parierte stark und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Auch in der Schlussphase ließ der VfR weitere Hochkaräter liegen. Robin Gerber und der eingewechselte Vincent Morgan scheiterten jeweils am überragenden Radmacher, der zum entscheidenden Mann auf Gimbsheimer Seite wurde. So blieb es beim 1:1 – ein Punkt, der sich für Gimbsheim wie ein kleiner Sieg anfühlte.

Für den VfR Grünstadt hingegen war es ein Rückschlag im Aufstiegsrennen. Das Team musste die Tabellenführung wieder an den SV Büchelberg abgeben und liegt nun zwei Punkte hinter den Südpfälzern auf dem zweiten Rang. „Das waren zwei verlorene Punkte. Wir hatten die Partie voll im Griff, aber irgendwie hat mir dann doch auch die letzte Konsequenz bei meiner Mannschaft gefehlt, dass sie den Siegtreffer erzielen möchte“, bilanzierte Spielertrainer Nico Müller nach dem Remis, machte aber auch klar: „Die Saison ist noch ganz lange, die meisten Teams im vorderen Tabellendrittel spielen auch noch im direkten Duell gegeneinander. Da kann noch so viel passieren. Wir tun gut daran, uns nicht mit der Tabelle zu beschäftigen, müssen jetzt einfach unsere Hausaufgaben machen. Ich mache mir jedenfalls keinen Druck.“