Nach dem TuS Altleiningen meldet auch der VfR Grünstadt einen Corona-Fall unter den Fußballspielern. Christian Rutz, Chefcoach des Fußball-Landesligisten VfR Grünstadt, erklärte am Dienstag: „Ich habe drei Trainingseinheiten in dieser Woche abgesagt, weil mir die Verantwortung als Coach zu groß ist und die Gesundheit meiner Akteure natürlich vorgeht.“ Bei einem seiner Stammakteure sei nach mehrmaligen Selbsttests das Coronavirus festgestellt worden, das PCR-Testergebnis stehe noch aus. Der Betroffene befinde sich seit Sonntag vorsorglich in Quarantäne. Rutz ließ erkennen, dass bei weiteren Stammakteuren seines Teams ähnliche Anzeichen für eine Infektion bestünden. Auch diese Spieler befänden sich vorsorglich in Quarantäne und sollen getestet werden. „Alles andere, als das Training abzusagen, wäre verantwortungslos“, meinte der Oberstleutnant. Die Akteure, die beschwerdefrei seien, habe er gebeten, sich an der frischen Luft und durch Waldläufe fitzuhalten. Rutz glaubt nicht, dass die Verbandsrunde in dieser Phase ordentlich zu Ende gespielt werden kann: „Ich bin überzeugt, dass der Südwestdeutsche Fußballverband wieder die Saison vorzeitig abbrechen muss. Falls dies nicht der Fall sein sollte, könnte die Fairness gegenüber den Clubs verloren gehen, die durch dieses Coronavirus gebeutelt sind.“ Schließlich gehe es nicht nur um den VfR Grünstadt, sondern um mehrere Landesligaclubs. Ob die Spitzenpartie der Landesliga Ost, Gruppe Nord, am Sonntag zwischen der U21 von VfR Wormatia Worms und dem VfR Grünstadt überhaupt stattfinden kann, sei ungewiss. Ohne Training und spielerisch dezimiert müssten die Pfälzer zu diesem Gastspiel reisen. Das wäre alles andere als fair, so Rutz. Die derzeitige Regelung beim Verband sieht vor, dass ein Team antreten müsse, wenn mindestens 13 Akteure frei von Corona seien, wie VfR-Manager Michael Kussmann verdeutlichte. Einzige Ausnahme: Beide Gegner sind zu einer Spielabsage bereit. Kussmann berichtet, dass er mit der Wormatia Kontakt aufgenommen habe und heute eine Entscheidung darüber erwarte, ob sie mit einer Spielabsage einverstanden wären. Der Verein hat wegen der Corona-Situation die für den 25. November vorgesehene Jahreshauptversammlung abgesetzt, teilte VfR-Vorsitzender Karlheinz Schneider mit.