Späte Wende in Speyer: Im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Landesliga Ost macht der VfR Grünstadt gegen Büchelberg aus einem 0:2 ein 4:2 und steigt auf.

Im Entscheidungsspiel um den ersten Platz der Landesliga Ost besiegte der VfR Grünstadt den SV Büchelberg mit 4:2 (2:2) nach Verlängerung und steigt als Meister direkt in die Verbandsliga auf.

Die Südpfälzer müssen zum dritten Mal in Folge in die Relegation, der Gegner in diesem Jahr heißt SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied. Den Rasenspielern genügten zwei Standards, fünf starke Schlussminuten und eine unbändige Moral gegen einen optisch deutlich überlegenen Gegner. Die Meisterschaft verdient dennoch höchste Anerkennung.

Nach der Vorrunde mit einem Minikader betrug der Rückstand auf den SVB noch zehn Zähler. Vor 950 Fans in Speyer entwickelte sich nicht der von Grünstadts Spielertrainer Nico Müller erwartete ruhige Spielverlauf mit Zurückhaltung auf beiden Seiten. Büchelberg übernahm sofort das Kommando, suchte mit hoher Passgenauigkeit meist über die Flügel den Weg vors gegnerische Tor. Die erste Großchance zur Führung vergab Felix Cölln.

Nach Zuspiel des Japaners Kazuaki Nishinaka lief er alleine auf das gegnerische Tor zu und scheiterte aus bester Position an VfR-Keeper Maximilian Schäfer. In der 20. Minute ging ein wuchtiger Flugkopfball von Jonah Eckert nach Rechtsflanke von Lucas Palau knapp über die Latte. In der 36. Minute tankte sich Lars Ößwein gegen drei Gegenspieler durch und suchte Gianluca Calabrese, doch dessen Schuss aus spitzem Winkel lenkte Schäfer ans Außennetz. Kurz vor der Pause gewann der Keeper der Rasenspieler zum zweiten Mal das Duell gegen Cölln.

Grünstadt hatte keine nennenswerte Torchance, Büchelbergs Torhüter Malcolm Little musste kein einziges Mal eingreifen. Michael Wachler, Sportdirektor des Rangdritten FSV Offenbach, konstatierte zur Pause: „Grünstadt kann mehr als glücklich sein, dass es noch 0:0 steht.“ Der Bienwaldclub legte gleich wieder los wie die Feuerwehr und belohnte sich mit einem Doppelschlag von Mittelstürmer Jonah Eckert, der erst vor wenigen Wochen von der zweiten Mannschaft aus der B-Klasse hochgezogen worden. In der 49. Minute verwertete er am langen Pfosten eine Rechtsflanke von Palau mit Kopf und Schulter gleichzeitig.

Fünf Minuten später erhöhte er nach Nishinaka-Hereingabe per Seitfallzieher auf 2:0. Es folgte ein kurzes Aufflackern der Rasenspieler. Doch die Distanzschüsse von Marco Sorg und Dominic Gerber verfehlten das Gehäuse oder wurden eine sichere Beute von Little. Fünf Minuten vor Schluss machten sich die ersten Zuschauer auf den Weg zum Ausgang.

Dann foulte Palau Sorg an der Strafraumgrenze, Lukas Manneck zirkelte den Freistoß über die Mauer ins Netz. Die Grünstadter Fans waren deutlich in der Unterzahl, doch nach diesem Anschlusstreffer machten sie einen Höllenlärm. In der zweiten Minute der Nachspielzeit gab es an der Außenlinie Freistoß für Grünstadt, dabei sah Palau wegen Ballwegschlagens zurecht Gelb-Rot. Luis Mc Colgan verwertete die Freistoßflanke per Kopf aus abseitsverdächtiger Position.

In der Verlängerung mussten beide Teams der brütenden Hitze und dem hohen Tempo Tribut zollen. Die entscheidende Szene dann in der 103. Minute: Nach Büchelberger Ballverlust im Spielaufbau brachte Romeo Riedling Levi Leinberger zu Fall, Manneck verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:2. Mit dem Abpfiff machte Leinweber nach einem Konter den Deckel drauf. Es folgten Jubelgesänge und Freudentänze in grün-weißen Meistershirts sowie Fassungslosigkeit und lähmende Stille beim Bienwaldclub.

Matchwinner Leinberger meinte: „Wir sind nicht nur Freunde, sondern eine Familie. Nur deshalb konnten wir diese Partie noch drehen.“ Sein Übungsleiter Müller meinte wenige Stunden vor dem Familienurlaub auf Kreta: „Was diese Jungs in den letzten zwölf Monaten geleistet haben, das ist einfach unfassbar. Um das zu beschreiben, da fehlen mir gerade die Worte.“ Sein Gegenüber Kevin Apfel konstatierte: „Ich bin nicht nur enttäuscht, sondern stinksauer über unsere individuellen Leichtsinnigkeiten.“