Die Hockey-Herren des VfR Grünstadt übernahmen am Sonntag in der 2. Verbandsliga durch einen Sieg und ein Unentschieden vorübergehend die Tabellenführung. Das Saisonziel Aufstieg kann Grünstadt aber nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

In der 2. Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar stand für die Herren I des VfR Grünstadt am Wochenende Spiele gegen die TSG Kaiserslautern II und TV Alzey II an. Die erste Partie gegen