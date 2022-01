Im ersten Testspiel im neuen Jahr gelang Fußball-Landesligist VfR Grünstadt am vergangenen Samstag vor 38 fröstelnden Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion ein verdienter 2:0-Sieg gegen den Oberligisten FSV Salmrohr. Dabei beeindruckte das Team von Trainer Christian Rutz vor allem in der zweiten Halbzeit.

VfR-Trainer Christian Rutz, dessen Schützlinge in der Winterpause exakt die von ihm erstellten Trainingspläne befolgten, war mit den Leistungen seiner Akteure, die aggressiv und konzentriert in die Zweikämpfe gingen und diszipliniert ihre Aufgaben erfüllten, zufrieden. Auch konditionell habe sein Team überzeugt, dem zwei Klassen höher angesiedelten Kontrahenten spielerisch ebenso Paroli geboten.

Allerdings erwischten die Gäste aus der Südeifel, die in der Vorrunde immerhin Mannschaften wie Eintracht Trier (2:1) oder den 1. FC Kaiserslautern II (3:1) schlugen, nicht ihren besten Tag. Als derzeitiger Drittletzter sind sie unter ihrem Coach Lars Schäfer in der Nordgruppe der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar stark abstiegsgefährdet. Die Begegnung kam zustande, weil zwischen Schäfer und VfR-Trainer Rutz eine langjährige Freundschaft besteht und beide zudem vor knapp 20 Jahren in der Oberliga Südwest bei TuS Mayen kickten.

Zwei Systeme verglichen

Rutz nahm die Gelegenheit wahr, um gegen die favorisierten Gäste, die in stärkster Besetzung antraten, zwei Systeme auszuprobieren. In der ersten Hälfte waren Dreierkette mit Doppelsechser, nach Wiederanpfiff Viererkette mit einem Sechser und zwei Achter angesagt. Beide Tests gingen auf, wobei eine glänzende Defensivarbeit auf Pfälzer Seite hervorstach.

Auch wenn sich an diesem Tag der Oberligist erschreckend schwach präsentierte, soll das die gute Leistung des Landesligisten nicht schmälern. Ganz im Gegenteil. Der VfR dominierte in Halbzeit zwei und hätte noch den einen oder anderen Treffer erzielen können, wobei es keineswegs an sehenswerten Kombinationen mangelte. VfR-Vorsitzender Johannes Adam war von der Vorstellung seiner Equipe angetan, hob allerdings hervor, dass es sich „nur um eine Vorbereitungsbegegnung auf die Restsaison handelt und man das alles nicht überbewerten darf.“

Zuschauer waren zufrieden

Marco Sorg war es, der nach einem präzisen Freistoß von Christopher Lampert per Kopfball den Führungstreffer besorgte (34.). Ein schulmäßiger Spielzug ging dem zweiten Tor (69.) voraus. Nico Scherer schickte Tobias Fath mit einem Steilpass von der Mittellinie auf die Reise. Trotz zweier Gegenspieler hob der pfeilschnelle Goalgetter das Leder frech und souverän in typischer „Tobi“-Manier über Gäste-Keeper Sebastian Grub, der 2:0-Endstand für die Einheimischen war perfekt, die wenigen Zuschauer zufrieden.

Wie Trainer Rutz am Rande informierte, hätten nun fast alle Akteure ihre Zusagen für die kommende Saison 2022/23 dem VfR gegeben. In dieser Woche seien lediglich noch Gespräche mit Torwart Marco Knell, Jurica Antonovic und Steven Bechtel vorgesehen. Ob Sören Müsel die kommende Runde für den Traditionsclub spiele, sei noch fraglich. Die Kaderplanung beim Landesligisten für 2022/23 sehe, so Rutz, 20 Feldspieler plus drei Torhüter vor, jede Position doppelt besetzt. Mit drei jungen Talenten aus benachbarten Clubs würden derzeit Verhandlungen geführt.

Zu einem weiteren Test gastiert der VfR am nächsten Samstag, 5. Februar (15 Uhr) beim Rhein-Neckar-Landesligisten VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau (Kunstrasenplatz 1, Neckarauer Waldweg, Mannheim).

So spielten sie

1. Halbzeit: Andre Zott – Sören Müsel, Andreas Tillschneider, Mor Josif Horvath – Christopher Lampert, Tobias Hess – Nico Müller, Marcel Czekalla – Alexander Dorn (20. Marco Sorg) – Jurica Antonovic.

2. Halbzeit: Zott – Steven Bechtel, Horvath, Müsel, Leon Rene Heidenmann – Lampert – Armin Hazbija Mujevic, Paul Gehrmann, Nico Scherer, Sorg – Tobias Fath.