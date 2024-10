Fußball-Landesligist VfR Grünstadt war in seinem Auswärtsspiel beim SVW Mainz dicht an einem Punktgewinn dran. Letztlich verlor das Team von Spielertrainer Nico Müller beim Tabellenzweiten aber knapp mit 0:1 (0:0). Was bleibt, ist das Gefühl, mit den Topmannschaften der Liga mithalten zu können.

„Ich bin zufrieden mit der Leistung, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Nico Müller.