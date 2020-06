So etwas gibt es auch: Die dritte Mannschaft des Fußball-Landesligisten VfR Grünstadt verzichtet freiwillig auf den Aufstieg in die B-Klasse Rhein-Pfalz Nord.

Wie VfR-Manager Michael Kußmann am Montag mitteilte, haben sich Cheftrainer Christian Rutz, die Coachs Tobias Haffke (Zweite) und Sebastian Schneider (Dritte Mannschaft) sowie die Vorsitzenden Karlheinz Schneider und Johannes Adam am vergangenen Samstag mit allen Akteuren des C-Ligisten zusammengesetzt. Kußmann: „Die Jungs sollten ihre Meinung, was den Aufstieg in die B-Klasse betrifft, sagen.“

Deutlich kristallisierte sich dabei heraus, so Kußmann, dass die Mannschaft zusammenbleiben und in der kommenden Saison in der untersten Liga, der C-Klasse Rhein-Pfalz Nord, kicken möchte. Der Manager: „Die Zweite gehört immerhin zur A-Klasse Rhein-Pfalz Nord, was bedeutet, dass wir mit zwei Teams in oberen Spielklassen vertreten sind.“ Schließlich möchte die Dritte nicht auch noch in einer höheren Liga spielen, zumal dadurch auch viele Niederlagen vorprogrammiert seien, meinte Kußmann und fügte hinzu, dass die Jungs Spaß am Fußball und auch Erfolge haben möchten.

Letztlich bliebe dadurch das Team auch zusammen, kein Spieler würde den VfR verlassen, weil er in der B-Klasse nicht spielen wolle. Aus der C-Klasse Rhein-Pfalz Nord steigt somit nur der TuS Flomersheim in die B-Klasse auf.