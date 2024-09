Der VfR Grünstadt will in der Landesliga Ost wieder auf die Erfolgsspur zurück. Das Team von Trainer Nico Müller kassierte zuletzt zwei bittere Niederlage. Am Samstag treffen die Grünstadter im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion um 16 Uhr auf den FC Bienwald Kandel. Ein harter Brocken.

„Wir sind in dieser Partie nur der Außenseiter“, sagt VfR-Coach Nico Müller