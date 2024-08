Schwerer hätte der Saisonauftakt für Landesligist VfR Grünstadt nicht werden können, denn nach der unglücklichen 0:1-Niederlage zum Auftakt bei Neuling FG 08 Mutterstadt erwarten die Rasenspieler nun den hochgehandelten SV Büchelberg.

Wenn Schiedsrichter David Lukas Schwinzer aus Münchweiler am Samstag, 16 Uhr, die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion anpfeift, wird sich so mancher VfR-Anhänger an die zurückliegenden