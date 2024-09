Die Fußballer des VfR Grünstadt hatten zuletzt Pause. Am vergangenen Wochenende war der Landesligist spielfrei. Coach Nico Müller gab seinen Spielern vier Tage trainingsfrei.

Am Freitagabend empfangen die Grünstadter um 19.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion den Ludwigshafener SC. Der VfR peilt den vierten Saisonsieg an um den Kontakt an das vordere Ligadrittel zu halten.