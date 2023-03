Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist das Hexerei? Sieben Spiele war Fußball-Landesligist VfR Grünstadt ungeschlagen. Nach dem 1:2 am Samstag gegen den VfB Bodenheim stehen nun aber auch sieben Niederlagen in Serie gegen diesen Gegner in der Statistik. Und nun droht auch noch eine Zwangspause.

Im eigenen Stadion unterlag Fußball-Landesligist VfR Grünstadt dem VfB Bodenheim vor 75 Zuschauern 1:2. Gestern dann die zweite Hiobsbotschaft: Bei einem Grünstadter Stammspieler haben zwei