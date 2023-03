Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kader-Planung beim VfR Grünstadt für die Fußball-Landesliga-Saison 2020/21 ist abgeschlossen. Drei Neuzugängen stehen zwei Abgänge gegenüber. Wie sieht das Spielsystem aus, wie lauten die Erwartungen? Das wollte Gerhard Laubersheimer vom VfR-Chefcoach Christian Rutz wissen.

Herr Rutz, sind Sie sicher, dass am 6. September die Verbandsrunde offiziell beginnt?

Sicher kann man in diesen Zeiten nie sein. Dennoch denke ich, dass die Lage in Rheinland-Pfalz