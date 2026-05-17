Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft geht weiter. Der VfR Grünstadt gewinnt zwar drei Punkte, verliert aber verletzungsbedingt zwei wichtige Spieler.

Der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Ost bleibt spannend. Der VfR Grünstadt löste am Sonntagnachmittag mit einem 2:0 (2:0)-Heimerfolg über den Ligavierten FSV Offenbach seine Pflichtaufgabe souverän und verteidigte damit die Tabellenführung.

Der Tabellenzweite SV Büchelberg gewann gleichzeitig seine Auswärtsbegegnung SV Gimbsheim klar mit 6:1. Damit stehen beide Teams vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag punktgleich vorne. Sowohl die Grünstadter als auch die Offenbacher haben in der laufenden Spielzeit 63 Punkte gesammelt.

Ein Entscheidungsspiel ist durchaus möglich

Der VfR muss am letzten Spieltag beim Tabellenneunten SVW Mainz antreten, der am Sonntag mit 0:7 beim FC Speyer unterging und in der Rückrunde gerade einmal elf Punkte holte. Die Büchelberger empfangen gleichzeitig im Fernduell dann den FC Speyer. Bleiben beide Mannschaften nach der regulären Saison punktgleich, muss ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Verbandsliga Südwest entscheiden. Der Verlierer hätte dann noch die Chance im Duell gegen den Vizemeister der Landesliga West – dort steht derzeit die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied auf Rang zwei – den Sprung in die sechsthöchste deutsche Spielklasse zu schaffen.

Der Spitzenreiter aus Grünstadt entschied die Partie vor 120 Zuschauern gegen den Ligavierten FSV Offenbach bereits in der ersten halben Stunde. Zunächst gab es aber einen Schock für die Grünstadter. Offensivspieler Alexander Dorn musste beim VfR mit einer wohl schweren Knieverletzung nach 20 Minuten raus. „Das hat für Durcheinander gesorgt“, sagte VfR-Trainer Nico Müller. Dorn wurde später in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen-Oggersheim gefahren. Es ist gut möglich, dass die Saison für den Mittelfeldmann damit zu Ende ist.

Faden reißt nach Sorgs Verletzung

VfR-Angreifer Robin Gerber gelang dennoch das 1:0 (24.) für Grünstadt und Luis McColgan ließ nur sieben Minuten später das 2:0 (31.) folgen. Doch als dann auch noch Torjäger Marco Sorg verletzt vor der Pause bei der Heimmannschaft raus musste, riss beim VfR offensiv der Faden. „Ich denke, wir müssen Marco jetzt erst einmal schonen“, sagte Nico Müller. Die Verletzung scheint nicht so schlimm zu sein, dass der Goalgetter beim VfR länger fehlen wird. Die Offenbacher, für die es um nichts mehr ging, machten nach dem Seitenwechsel dann richtig Druck. Der VfR verteidigte aber stark und hatte in Maximilian Schäfer, der zweimal eine Großchance parierte einen sehr guten Rückhalt zwischen den Torpfosten.

Letztlich nahm Grünstadt die drei Punkte mit und kann am kommenden nächsten Wochenende Meister machen. Den zweiten Tabellenplatz hat die Müller-Elf ja schon sicher. Doch der Grünstadter Spielertrainer will sowohl ein Entscheidungsspiel als auch zwei, maximal drei Partien um den Aufstieg gerne vermeiden. „Wenn wir am Sonntag die Hausaufgabe gegen den SVW Mainz erledigen und Büchelberg vielleicht gegen die junge und ehrgeizige Mannschaft aus Speyer patzt, dann wäre das super. Wir müssen uns jetzt noch einmal voll konzentrieren und den Fokus hochhalten.“, sagte Nico Müller.