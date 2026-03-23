Der VfR Grünstadt verteidigt die Tabellenführung mit einem Heimsieg gegen die FG 08 Mutterstadt.

Fußball-Landesligist VfR Grünstadt hat den Platz an der Sonne verteidigt. Das Team von Spielertrainer Nico Müller gewann vor 100 Zuschauern im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion gegen die FG 08 Mutterstadt mit 2:0 (0:0).

In der Tabelle liefert sich der VfR damit weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SV Büchelberg. Beide Mannschaften haben 46 Punkte. Die Grünstadter liegen wegen des besseren Torverhältnisses vorne. Das Spitzenduo hat zudem einen Vier-Punkte-Vorsprung auf den Ligadritten FSV Offenbach (42 Zähler). Für den VfR war der Heimerfolg das siebte Spiele in Serie ohne Niederlage.

Sorg bricht den Bann

„Natürlich sind wir mit den drei Punkten hochzufrieden“, sagte VfR-Co-Trainerin Romina Konrad nach dem Arbeitssieg ihrer Mannschaft. Im ersten Durchgang hielt die FG 08 Mutterstadt gut mit den Platzherren mit. Die Grünstadter hatten allerdings in Durchgang eins mehr Spielanteile, doch die Platzherren nutzten ihre Chancen nicht. „Wir haben es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bringen. „Es sind ja schon Tormöglichkeiten für uns da gewesen“, sagte Romina Konrad. Wichtig für den VfR war der Führungstreffer kurz nach dem Wiederanpfiff. Torjäger Marco Sorg gelang nach einer Flanke von Marcel Czekalla das 1:0 (49.).

Doch der Treffer gab nicht unbedingt Sicherheit. Mutterstadt ging nun in die Offensive, die FG 08 hatte eine starke Phase und drängte auf den Ausgleich. Der VfR Grünstadt überstand den Sturmlauf der FG allerdings ohne Gegentreffer. In der Schlussphase machte der VfR dann den Sieg perfekt. Lukas Manneck erzielte schließlich kurz vor dem Ende das 2:0 (88.) und tütete damit den Grünstadter Dreier ein.

Leinbergers kurzes Comeback

„Mutterstadt hat nach unserem 1:0 schon ganz gut gedrückt, da mussten wir viel verteidigen“, gab Romina Konrad zu, sagte aber auch: „Die Mannschaft hat das gut gemacht und sich den Sieg auf jeden Fall verdient.“ Erfreulich auch aus Grünstadter Sicht: In der Schlussphase gab Winterneuzugang Finn Leinberger nach langer Verletzungspause ein kurzes Comeback. VfR-Spielertrainer Nico Müller hat damit weitere Alternativen für den Kader.

Noch sind es acht Spieltage. Aber der VfR ist voll im Titelkampf. Am kommenden Wochenende steht aber eine knifflige Auswärtsaufgabe für die Müller-Elf an. Die Grünstadter müssen auswärts zum SV Gimbsheim, der vor kurzem ebenfalls noch im Titelrennen gut mitmischte.