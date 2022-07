Der VfR Grünstadt hat im Vorbereitungsturnier auf die Saison 2022/23 in Albisheim Platz drei belegt. Der Landesligist besiegte im letzten Spiel den A-Klasse-Vertreter ASV Winnweiler mit 3:1. Sieger des Turniers wurde Verbandsligist TSV Gau-Odernheim, der den Bezirksligisten SV Kirchheimbolanden im Finale mit 6:1 bezwang.

Im Spiel um Platz drei schossen Nico Müller (20.) und Armin Mujevic (35.) die 2:0-Pausenführung des VfR Grünstadt heraus. Nach dem Anschlusstreffer der Westpfälzer nach dem Wechsel, stellte VfR-Neuzugang Christopher Volbers mit seinem Tor zum 3:1 (80.) den Endstand für die Mannschaft von Trainer Christian Rutz her.

Geschont wurde im spiel um Platz drei aufseiten des VfR Tobias Fath, der sich gegen Gau-Odernheim bei einem Zweikampf einen Bluterguss am Knöchel zugezogen hatte. Kapitän und Co-Trainer Nico Müller blickte auf die bisherigen Testspiele zurück und ließ erkennen, dass „die Rädchen noch nicht so ineinander greifen wie sie sollten“. Zu viele unnötige Gegentore habe der Landesligist einstecken müssen, woran zu arbeiten sei.

VfR stärker in der Breite

„Dennoch ist das Potenzial besser als in der vergangenen Saison“, meinte Müller. Er denke da insbesondere an die Verpflichtung von Ex-Profi Patrick Wolf, was für ihn als Regisseur eine Entlastung bedeute, sowie an Julius Neu, Christopher Volbers und Nicolas Bechtold, allesamt junge Talente mit außergewöhnlichen Qualitäten. Vor allen Dingen in der Breite habe sich der VfR enorm verstärkt. Trotzdem: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber ich sehe mit diesem Kader optimistisch in die Zukunft“, sagte der Polizist.

Der VfR empfängt zum letzten Vorbereitungsspiel am Freitag (19 Uhr) Verbandsliga-Aufsteiger TuS 07 Steinbach im Rudolf-Harbig-Stadion. Zum ersten Meisterschaftsspiel erwartet der Landesligist am Sonntag, 7. August (15 Uhr) Aufsteiger VfB Haßloch. Drei Tage später, am Mittwoch, 10. August (19 Uhr), tritt der VfR im Verbandspokal beim Bezirksligisten SV RW Seebach an.