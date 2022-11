GRÜNSTADT. Nach der 1:2-Heim-Niederlage am Samstag gegen den TuS Altleiningen gastiert Fußball-Landesligist VfR Grünstadt am Mittwoch, 16. November, 19.30 Uhr, beim SV Viktoria Herxheim. Die Südpfälzer führen derzeit souverän die Tabelle mit 39 Zählern vor den punktgleichen Zweiten und Dritten, FSV Offenbach und TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim, an.

Bei einem Herxheimer Sieg würden die Südpfälzer elf Zähler Vorsprung auf die Verfolger besitzen. Herxheim scheint unter seinem Trainer Jens Bodemer derzeit unbesiegbar, hat von 15 Partien zwölf gewonnen und drei Unentschieden erreicht. Die Elf hat 38 Tore erzielt und nur 14 Treffer erhalten. VfR-Chefcoach Christian Rutz spricht von der derzeit stärksten Landesliga-Mannschaft, die mit Sascha Banspach dazu einen brandgefährlichen Goalgetter, der mit zwölf Treffern die Torjägerliste der Landesliga anführt, in ihren Reihen weiß. Trainer Rutz: „Wenn wir in Herxheim genauso spielen, wie gegen Altleiningen, kassieren wir zehn Gegentore.“

Er könne von seinem Team mit dem derzeitigen Leistungsstand keinen Punktgewinn in der Südpfalz erwarten, dafür sei Herxheim einfach zu dominant und spiele einen begeisterungsfähigen sowie technisch erstklassigen Offensivfußball. Rutz: „Daher wird es ein Bonusspiel geben, bei dem ich eventuell in Herxheim Leute einsetzen werde, die bislang wenig gespielt haben.“ Allerdings: Rutz will die Punkte nicht kampflos dem Gegner überlassen. „Wir werden schon versuchen, Fußball zu spielen, wozu ich allerdings dann das Team umbauen muss.“

Rutz will ein Team formen und entwickeln, bei der es nicht so viele Häuptlinge, sondern mehr Indianer gibt. Der Trainer: „Dieses Vorhaben muss in der Winterpause mit der sportlichen Leitung und dem Präsidium ausdiskutiert werden.“

Zufrieden ist er mit Nico Müller; aber auch Marcel Czekalla, Christopher Lampert und Andre Zott seien beispielhafte Kämpfer-Typen. Bei ihnen, so Rutz, hätte man das Gefühl, dass die das Spiel nicht verlieren möchten.