Das Testspiel am vergangenen Samstag gegen den hessischen Gruppenligisten FSG Riedrode hat der Fußball-Landesligist VfR Grünstadt mit einem knappen 3:2-Erfolg für sich entschieden. Die Grünstadter Treffer erzielten Mor Horvath, Nico Scherer und Alexander Dorn.

Trainer Christian Rutz musste neben dem verletzten Andreas Tillschneider (Achillessehnenverletzung) auch auf mehrere „Urlauber“ verzichten. Einen guten Einstand hatte das von TuS Sausenheim zum Rasenspielverein gewechselte Nachwuchstalent Leon Heidemann. Der 18-Jährige zeigte auf der linken Abwehrseite eine sehr gute Leistung. Rutz meinte dazu: „Von ihm können wir noch einiges erwarten.“ Neuzugang Armin Mujevic musste dagegen mit Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel ausgewechselt werden. Am kommenden Freitag empfängt der VfR in einem letzten Vorbereitungsspiel vor Saisonbeginn den baden-württembergischen Verbandsligisten FV Fortuna Heddesheim (19. Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion). Zu diesem Spiel will Trainer Rutz möglichst seine Stammformation, auch die Urlauber sind dann alle da, aufbieten.