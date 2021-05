Ein Ergebnis hat es bis zum gestrigen Redaktionsschluss zwar noch nicht gegeben, aber bereits eine erste Erkenntnis: Die Wahl in den USA wird wieder eine knappe Kiste. Wir haben mit drei gebürtigen Amerikanerinnen darüber gesprochen, was das für sie bedeutet – und wie sie sich das unerwartete Tauziehen erklären.

„Das ist nicht mehr mein Amerika“, stellt Elizabeth Walter-Echols kopfschüttelnd fest. Die gebürtige Texanerin ist oft umgezogen und fühlt sich am meisten mit dem Bundesstaat Virginia verbunden. Ursprünglich hatte sie davon geträumt, ihren Lebensabend in den USA zu verbringen. Doch als die Entscheidung vor gut zehn Jahren anstand, war mit George W. Bush „der schlimmste Präsident, den ich mir vorstellen konnte“ an der Macht. Daher ließ sie sich mit ihrem deutschen Mann Gerd in Grünstadt nieder. Mit Donald Trump sei dann alles noch viel furchtbarer geworden, seine Politik sei für sie nicht nachvollziehbar. „Ich bin fertig mit den USA“, sagt Walter-Echols traurig.

Die Wahlnacht hat die promovierte Deutsch-Lehrerin, die unter anderem Flüchtlinge unterrichtet und im neu eröffneten Lerncafé im Vis-à-Vis mitwirken wird, verfolgt, bis erste Resultate veröffentlicht wurden. Sie hofft darauf, dass die Auszählung der Briefwahl-Stimmen zu einem deutlichen Sieg Joe Bidens führen wird. Doch eventuell müsse man sich auf einen anderen Wahlausgang einstellen, erinnert sie an 2016. Dass Trump schon jetzt ankündigt, vor Gericht zu ziehen, sei zu erwarten gewesen: „Wenn seine Immunität aufgehoben wird, dürfte er sich etlichen Strafverfahren ausgesetzt sehen.“

Trump ist schon jetzt der große Gewinner

Unabhängig davon, wer letztendlich die meisten Stimmen erhält, sei Trump bereits der große Gewinner dieser Wahl meint Walter-Echols. Denn er sei für seine bisherige Politik nicht abgestraft worden und habe immer noch fast die Hälfte der Amerikaner hinter sich. Sozialdemokratische Gedanken setze Trump mit Kommunismus gleich und nutze damit eine tiefsitzende Angst der US-Bürger, vor allem auch derjenigen, die Erfahrungen mit totalitären Regimen haben – wie Einwanderer aus Venezuela oder Kuba. „Wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte er vermutlich haushoch gesiegt“, vermutet sie.

Die Spaltung der USA spiegelt sich auch in der Familie von Walter-Echols wider. „Wir sind alle Demokraten, bis auf einen Neffen, und mit dem redet kaum noch einer“, berichtet sie. Ihr Sohn lebt bereits in Baden-Württemberg und die Tochter würde sehr gern aus den Vereinigten Staaten auswandern. Sollte Biden gewinnen, erwartet die 77-Jährige einen „schwachen Präsidenten“, denn er werde sich gegen einen republikanischen Senat ebenso wenig durchsetzen können wie Barack Obama seinerzeit. Zumindest aber sei zu hoffen, dass sich dann das Verhältnis zu Europa wieder positiver entwickelt.

Überrascht, wie knapp es ist

„Um ehrlich zu sein, ich bin überrascht, wie knapp es ist“, sagt Sarah Ross-Janson. 2003 kam die 41-Jährige der Liebe wegen nach Bockenheim. Ursprünglich stammt sie aus Long Island im Bundesstaat New York. Zwar erlebt sie in ihrem Familien- und Freundeskreis keine dramatische Spaltung, aber der Alltag sei schon von Zerrissenheit geprägt. „Man muss aufpassen, mit wem man über was redet und vermeidet politische Themen mit allen außer den engsten Vertrauten“, so Ross-Janson. Über Politik zu reden, habe in den USA zwar schon immer als unhöflich gegolten, aber früher sei es leichter gewesen, darüber hinwegzusehen. „Die Wut und den Hass auf die anderen, die wir heute erleben, gab es damals nicht.“

Ungewissheit unerwünscht„Nach Monaten der Unruhe in den USA und niedrigen Zustimmungswerten für Trump sah es nach einem großen Sieg für Biden aus“, sagt Ross-Janson. Sie hätte ein klares Ergebnis erwartet. Der Umschwung zu einer nicht eindeutigen Lage zeige ihr, dass die Abwägung für die Wähler doch komplexer sei, als nur zwischen Kandidat A und B: „Ich glaube, dass viele, die die Republikaner gewählt haben, Trump nicht mögen.“ Auch zu Trumps Herausforderer Joe Biden hat sie eine Meinung: Sie glaubt, dass die Leute ihn weder lieben noch hassen.

Die Leute wollen keine Ungewissheit

Den republikanischen Wählern sei es vor allem um Themen wie Sicherheit und die Kontrolle über ihr eigenes Leben gegangen, denkt Ross-Janson. Die Selbstbestimmtheit habe für alle US-Bürger oberste Priorität – egal welcher Partei. Das mache den freiheitlich geprägten „American Spirit“ aus. Ross-Jansons Einschätzung: Die Republikaner verkörpern das Ideal in Form zuverlässiger, gemeinsamer konservativer Ideale, an denen die Wählern festhalten können. „Sie haben das Gefühl, beschützt zu werden – und dafür sind sie bereit, über Trumps Verhalten hinwegzusehen.“

Was viele vermeiden wollten, sei Ungewissheit, so Ross-Janson. Obama und die Demokratische Partei hätten acht Jahre lang versucht, das Land in eine andere Richtung zu steuern. „Wähler wie ich empfinden das als einen natürlichen gesellschaftlichen Wandel, der aber zu viel Ungewissheit führt“, sagt sie. Die Welt habe sich verändert, jetzt müssten die Amerikaner umdenken. „Viele können die Ungewissheit aber nicht aushalten und verankern sich in etwas Festem, auch wenn es in Wirklichkeit nicht existiert“, erklärt Ross-Janson. Das sei ihnen scheinbar jeden Preis wert.

Ihr Fazit: Die Wahl wird zeigen, wie bereit die Amerikaner für eine gewisse Ungewissheit sind.

Noch wird gezählt, noch gibt es Hoffnung

Brenda Krüger lebt mit Ehemann Klaus in Kerzenheim. Sie stammt aus Illinois, einem Bundesstaat, der traditionell den Demokraten näher steht. „Ich trage heute Schwarz“, lautet ihr erster Kommentar zum Stand der Auszählung – bis dahin 224 Wahlmänner für Biden und 213 für Trump. Für dessen vorschnelle Erklärung, er sei Wahlsieger, hat die 63-Jährige kein Verständnis. Dass Trump die Auszählung vorzeitig beenden will, ist für sie ein Unding. „Die Gerichte haben bislang ein solches Ansinnen abgelehnt. Es wird weiter gezählt, das macht mir Hoffnung“, sagt Krüger.

„Wahlen in den USA sind sehr kompliziert – in jedem Bundesstaat gelten andere Regeln beim Auszählen“, erklärt sie. Während die einen schon Briefwahlstimmzettel auswerten, machen andere das erst am Ende. „Als ich 2008 gewählt habe, ist meine Stimme wohl eine derjenigen gewesen, die lange nach der Wahl in einem Überseecontainer gefunden wurden“, erzählt Krüger. 200.000 Wahlbriefe aus Europa habe dieses Schicksal damals ereilt.

Verwunderung über Ergebnis in Florida

Dass die Auszählung der Stimmen dieses Mal länger dauere als je zuvor, liege daran, dass schon vorab 90 Millionen Stimmen abgegeben wurden. Teils per Brief, teils im Drop-Off-Verfahren, bei dem Wähler ihre Stimme an festen Punkten im Umschlag einwerfen. Auch elektronisch könne gewählt werden, was sie diesmal getan habe. „Ich hatte das Glück, in Illinois jemanden in einem Wahlbüro zu erreichen, der mir bestätigte, dass meine Stimmabgabe diesmal geklappt hat“, sagt sie.

Wenig Verständnis hat Krüger für das Wahlergebnis in Florida, wo Trump siegte. „Dort haben wohl die Einwanderer aus Kuba für ihn gestimmt“, wundert sie sich. Dabei hätten gerade in Florida viele von Obama-Care profitiert, der Krankenversicherung, die die Demokraten auf den Weg brachten. Ein anderes wichtiges Thema sei Abtreibung gewesen – vor allem bei strenggläubigen Evangelikalen, die in Trump eine Art Heilsbringer sehen. Krüger ist als Methodistin auch grundsätzlich dagegen. „Ich glaube, dass man Frauen überzeugen kann, nicht abzutreiben. Es ihnen zu verbieten, halte ich für falsch“, sagt sie.

Wir brauchen Solidarität, kein Gegeneinander

Die 63-Jährige hofft nach wie vor auf einen Wahlsieg Bidens. „Es ist aber egal, wie die Wahl endet, es muss nur wieder so sein, dass in Amerika die Menschen miteinander reden, demokratische Entscheidungen fallen, die auch von Andersdenkenden akzeptiert werden“, findet sie. Wir brauchen Solidarität, statt eines Gegeneinanders.“ Krüger glaubt, dass Biden dies besser bewältigen kann, als Trump.