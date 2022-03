Im Januar hatte Battenbergs Ortsbürgermeister Peter Schmidt dem online zugeschalteten Ratsmitglied Kym Schober das Rederecht entzogen, anschließend wurde über eine Hybridsitzung abgestimmt. In der März-Sitzung ist die Frage Präsenz- versus Videokonferenz erneut Thema gewesen. Inzwischen steht fest: Der Ortschef hat alles richtig gemacht.

Kym Schober hatte zur jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderats eine Stellungnahme eingereicht. Vor dem Hintergrund der Pandemie hätten sich die kommunalrechtlichen Vorschriften geändert, heißt es darin. Damit bezieht sie sich auf einen neuen dritten Absatz im Paragrafen 35 der Gemeindeordnung (GemO), in dem das Land den politischen Gremien 2020 die Möglichkeit einräumte, Beschlüsse auch in schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren beziehungsweise mittels Video- oder Telefonkonferenzen zu fassen. „Wiederholt habe ich deshalb als Zugehörige der medizinischen Risikogruppe seit Herbst 2020 um virtuelle Sitzungen gebeten“, schreibt sie. Diesem Wunsch seien weder Bürgermeister Schmidt noch die Verwaltung nachgekommen. Schober führt an, dass andere Gremien regelmäßig digital tagten und dabei Entscheidungen träfen. Sie fordert die Umsetzung des Paragrafen 35, Absatz 3 GemO.

Videokonferenz erfordert rechtzeitigen Antrag

Unterstützung erhielt sie von Bernhard Lauermann und Peter Dehio. Sie stellten den Antrag, künftig jede Ratssitzung zeitgleich als Präsenz- und digitale Veranstaltung stattfinden zu lassen. „Wir sollten die geänderte Gemeindeordnung anwenden“, meinte Lauermann. Das geht laut Schmidt jedoch nicht. Er machte klar: „Hybridsitzungen sind nicht zulässig.“ Eigentlich sollte der Rat in Präsenz tagen. Es gäbe aber einen Weg, eine reale Zusammenkunft in eine Videokonferenz zu verwandeln. „Wenn rechtzeitig vor dem Sitzungstermin ein entsprechender Antrag gestellt ist, können wir per Telefon oder E-Mail darüber abstimmen. Bei einer Zwei-Drittel-Mehrheit können wir dann rein digital tagen“, erklärte der Bürgermeister. Der Öffentlichkeit sei dabei die Chance einzuräumen, teilzunehmen. Ob die Regelung nur während der Pandemie gelte, wollte Christian Denig wissen. Das bejahte Schmidt.

Präsenzsitzungen sind aktuell der Regelfall

Da die Hybrid-Variante andernorts mitunter Anwendung findet, hat die RHEINPFALZ bei der VG Leiningerland nachgefragt. Büroleiter Jürgen Esser stärkt dem Battenberger Ortschef den Rücken: „In außergewöhnlichen Notsituationen können Beschlüsse mittels Videokonferenzen gefasst werden, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder einem solchen Verfahren zustimmen.“ Diese in der Gemeindeordnung eingeräumte Möglichkeit gelte – nach einer Verlängerung – bis Ende März 2023. Da nach der 31. Corona-Bekämpfungsverordnung für Rats- und Ausschusssitzungen weder Maskenpflicht noch Kontakterfassung vorgeschrieben sei, „stellt die Präsenzsitzung für den Gesetzgeber aktuell den Regelfall dar“, so Esser. Eine Videokonferenz bilde die Ausnahme, für die sich ein Gremium jeweils rechtzeitig vor der nächsten Sitzung aussprechen könne. Esser: „Eine Mischform, sogenannte Hybridsitzungen, sieht die Gemeindeordnung nicht vor.“abf