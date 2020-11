Für 295.000 Euro sollen für die Fenster an der Eisenberger Pestalozzi-Grundschule erneuert werden. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Verbandsgemeinderat Eisenberg empfohlen. Der Auftrag soll nach dem Willen des Gremiums an die Firma Reco aus St. Wendel vergeben werden. Der Einbau wird etwa vier Wochen dauern und Ende März kommenden Jahres beginnen. Damit wird endlich umgesetzt, was der Verbandsgemeinderat als Träger der Grundschule schon vor Jahren vorhatte: der Tausch der 1985 eingebauten Metallfenster gegen moderne Kunststofffenster. Dagegen hatte die Denkmalpflegebehörde den Einbau von Holzfenstern gefordert. Wegen der zu erwartenden Instandhaltungskosten von 60.000 Euro in einem Rhythmus von sieben Jahren beharrte die Verwaltung jedoch auf den bevorzugten Kunststofffenstern, deren Unterhaltung wesentlich günstiger sei. Da in den Gesprächen zwischen Verbandsgemeinde und den Denkmalschützern keine Einigung über das Fenstermaterial erzielt wurde, hatte sich die VG an das Verwaltungsgericht gewandt. In seinem Urteil bestärkte das Gericht die Verbandsgemeinde in ihrer Forderung, Kunststofffenster installieren zu dürfen. Die neuen Fenster werden sechsteilig mit aufgesetzten Sprossen sein. Obwohl sie mit durchgehender Verglasung versehen sein werden, wird mit ihnen die ursprüngliche Optik gut nachempfunden. Gründe für die Modernisierung sind, dass die Fenster nicht dem aktuellen energetischen Standard entsprechen. Zudem schließen sie nicht mehr richtig. Darüber hinaus öffnen sich die alten Fenster bei Westwind selbstständig. Wie es in der Beschlussvorlage heißt, sind sie dann wegen ihrer Größe vom Schulpersonal kaum noch zu bedienen.