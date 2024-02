Die Polizei meldet einen Einbruchsversuch und bittet Zeugen, sich zu melden. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und 17 Uhr am Samstag wollten Unbekannte in eine Lagerhalle im Bereich der Raiffeisenstraße in Kindenheim einbrechen. An der Tür konnten Hebelspuren sowie eine aufgebogene Blende des Türschlosses festgestellt werden. Zeugenhinweise an die Polizei Grünstadt, Telefonnummer 06359 93120.