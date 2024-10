Mareike Keiper ergänzt das Team und kümmert sich ab sofort mit den Kollegen um Grünstadt und die Verbandsgemeinde Leiningerland. Warum sie sich als „Määre“ bezeichnet und wie sie in die Region gefunden hat.

Mit einem Dubbeglas fing alles an. Das habe ich vor wenigen Monaten von einem Pälzer zu meinem 30. Geburtstag geschenkt bekommen – und wusste noch gar nicht, dass ich im Herbst schon in der Hochburg der Dubbegläser leben und arbeiten werde. Jetzt ist es so weit: Seit Oktober bin ich journalistisch in Grünstadt und Umland unterwegs und ziehe als stellvertretende Lokalchefin auch mal den Hut auf, wenn Redaktionsleiter Christoph Hämmelmann nicht am Schreibtisch sitzt.

Aber zurück zum Wein: Der ist mir nicht fremd. Aufgewachsen bin ich im schönen Naheland im Kreis Bad Kreuznach. Genauer gesagt bin ich e Sowerumer Määre, also ein Sobernheimer Mädchen – auch wenn der Dialekt hörbar ähnlich ist, ich die Pälzer also gut versteh’, ist eben doch nicht alles gleich, sondern nur ähnlich, genau wie die Landschaft. Das heißt, die Wingerte sind für mich Heimat und die Mentalität der Rheinland-Pfälzer auch. Dort habe ich auch zum ersten Mal Zeitungsluft bei einem Schulpraktikum schnuppern dürfen und den Stift seither fast nicht mehr aus der Hand gelegt.

Den Weinbergen bin ich allerdings nicht treu geblieben. Nach meinem Studium der Erziehungswissenschaft und der Publizistik in Mainz bin ich für meine Ausbildung ins schöne, wenn auch landschaftlich ganz andere Allgäu gezogen. Zwei Jahre lang habe ich Bergluft geschnuppert und die mir eigentlich ziemlich fremden Alpen mögen gelernt – auch wenn ich mich beim Skifahren immer noch ganz schön dabbisch anstelle.

Weiter ging es nach Baden-Württemberg, genauer: nach Sigmaringen an der Donau, das Ihnen sicherlich dann etwas sagt, wenn Sie sich für den Adel interessieren. Dort steht nämlich das Hohenzollernschloss, die prächtigste Sehenswürdigkeit der Stadt. Fünfeinhalb Jahre habe ich dort verbracht, nah am Bodensee, aber auch nah an der schwäbischen Alb. Als Stadtredakteurin bei der „Schwäbischen Zeitung“ habe ich jede Menge gemacht und gelernt, sei es ein Interview mit dem Fürsten, jede Menge Kreis- und Stadtratssitzungen sowie rührende Porträts und viel mehr. Doch so gerne ich dort gelebt und gearbeitet habe, müssen wir nun doch wieder zum Wein zurückkehren: Den gab es im Schwabenländle nämlich nicht. Also auch keine Weinberge.

Und so kommt es manchmal im Leben, dass sich Chancen auftun, die es zu nutzen gilt. Ich hatte die Chance, wieder nah an meiner Heimat in vertrauten Gefilden den Job zu machen, den ich mit viel Herzblut mache, also habe ich sie freudestrahlend ergriffen. So bin ich in Grünstadt gelandet und freue mich darüber sehr.

Was heißt das für Sie, liebe Leserinnen und Leser? Was bringe ich mit? Einerseits den Blick von außen, andererseits viel Wissen über Rheinland-Pfalz und das Leben dort. Einerseits das Wissen um und den Fokus auf faire Berichterstattung und auf Empathie, andererseits die Fähigkeit, kritisch nachzufragen und zu sein, wenn es das Thema erfordert. Nicht zuletzt am Wichtigsten: Ich werde mir Mühe geben, Ihnen das, was in Ihrer Heimat passiert, näher zu bringen - trotz Faible für guten Wein nüchtern, aber nicht bierernst.