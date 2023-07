Das Medizinische Versorgungszentrum Grünstadt-Leiningerland (MVZGL) am Kreiskrankenhaus hat auch im zweiten Jahr seines Bestehens ein kräftiges Minus erwirtschaftet. Allerdings fiel das Defizit geringer aus als befürchtet. „Wir hatten im Nachtragshaushalt einen Fehlbetrag von 252.000 Euro einkalkuliert“, erläuterte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) bei der jüngsten Sitzung des MVZ-Ausschusses. Im vorläufigen Jahresbericht 2022 steht nun ein negativer Saldo in der Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von „nur“ 228.000 Euro.

„Grundsätzlich wird die Einrichtung stark nachgefragt“, versicherte Ihlenfeld und betonte, dass das MVZGL auch einen positiven Effekt auf die Belegungszahlen in der Klinik habe. „Es ist ein Zubringer, beispielsweise für die Endoprothetik“, so der Chef der Kreisverwaltung. Das MVZ, das Patienten aufsuchen können wie die Praxis eines niedergelassenen Arztes, ist im April 2021 mit Fachärzten der Chirurgie und der Orthopädie eröffnet worden.

Seit Januar 2023 hat es auch eine gynäkologische Abteilung. Diese ist aber nur eine 80-Prozent-Versorgungsstelle und hat erst einmal im Quartalszwischenbericht für einen weiteren Verlust gesorgt: von erwarteten 23.152 auf 68.576 Euro – unter anderem aufgrund hoher Kosten (etwa für die Praxissoftware) und wegen verzögerter Zahlungseingänge durch die Kassenärztliche Vereinigung, wie Verwaltungsdirektor Markus Kieser erläuterte.