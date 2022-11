Das Medizinische Versorgungszentrum Grünstadt-Leiningerland (MVZGL), das im April 2021 auf dem Gelände des Kreiskrankenhauses Grünstadt eröffnet wurde, schreibt auch nach anderthalb Jahren noch rote Zahlen. Allerdings ist das Defizit im Zwischenbericht zum 30. September nicht so hoch wie erwartet: Der Fehlbetrag beläuft sich auf 161.371 Euro und ist damit um 27.348 Euro kleiner als kalkuliert. „Es gibt Licht am Ende des Tunnels, wir gelangen allmählich in den wirtschaftlichen Bereich“, meinte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) im Krankenhausausschuss am Dienstag. Verwaltungsdirektor Markus Kieser sprach von einem „schönen Zuwachs bei den Fallzahlen“. Statt erwarteter 3420 Patienten wurden tatsächlich 4274 Menschen behandelt. Übers ganze Jahr gesehen wird nach dem Plan ein Verlust von 251.625 Euro erwartet, für 2023 soll das Minus mit 92.600 Euro nur noch fünfstellig sein. Den Fehlbetrag der Einrichtung, die bislang eine chirurgische Praxis umfasst, perspektivisch aber durch zusätzliche Angebote erweitert werden soll, muss nicht die Klinik ausgleichen, sondern der Landkreis Bad Dürkheim als Träger. Kieser informierte, dass es nun auch eine Lösung für einen Aufenthaltsbereich der vor dem MVZGL Wartenden gibt. Bis Ende des Monats soll ein Container vor dem Eingang des Kreiskrankenhauses aufgestellt werden.abf