Die Stadt Grünstadt hat ihr Zentrum aufgewertet und etliche Spielgeräte und Außenmöbel angeschafft. Darüber hat die RHEINPFALZ berichtet und kommentiert, dass die Kosten dafür hoch seien, während andere Probleme wie Leerstände mehr drängten. Nun haben sich das Wirtschaftsforum Grünstadts und die Stadtverwaltung dazu in einer Stellungnahme geäußert. Die Belebung der Innenstadt sei eine zentrale Herausforderung, der sich beide Akteure „mit großem Engagement widmen“ – allerdings sollten einzelne Schritte nicht separat betrachtet werden. Ziel der neuen Spielgeräte und Sitzgelegenheiten sei, die Aufenthaltsqualität der Innenstadt zu steigern, denn dadurch sollten sich mehr Menschen verschiedener Altersgruppen länger in der Stadt aufhalten. Gleichzeitig unternehmen Wirtschaftsforum und Verwaltung weit mehr als das, wie sie betonen: So gebe es finanzielle Programme zur Gewerbeansiedlung sowie regelmäßige Veranstaltungen in der Innenstadt. Auch Gespräche mit Eigentümern leerstehender Gebäude gehörten zur Tagesordnung. Deshalb sei es wichtig, an verschiedenen Stellen „aktiv zu gestalten, anstatt den Status quo hinzunehmen“, wie die Akteure in ihrer Stellungnahme betonen.