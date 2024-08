Zu einem glücklichen Ende ist es am Samstag bei der Suche nach einem verschwundenen Jungen gekommen. Eine Mutter hatte ihren 13-jährigen Sohn mit Down Syndrom in Kerzenheim gegen 13 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Umgehend wurde eine großangelegte Suchaktion nach dem Kind in die Wege geleitet. Diese wurde weit über das Dorf hinaus, auch in den angrenzenden Gemeinden organisiert. An der Suche waren die Ordnungskräfte mit Polizeihubschrauber und auch der polizeilichen Hundestaffel beteiligt. Darüber hinaus waren die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Eisenberg im Einsatz, die Rettungshundestaffel Donnersberg und weitere Einsatzkräfte. Gegen 17.30 Uhr konnte der Junge aufgefunden werden. Wohlbehalten wurde der 13-Jährige seiner Familie übergeben.