Über 100 Rettungskräfte haben sich am Ostersonntag an der Suche nach einer vermissten Seniorin beteiligt. Die Suche war laut Polizei gegen 15 Uhr eingeleitet worden. Eine Seniorin aus Göllheim war als vermisst gemeldet worden. Gegen 18 Uhr bekam die Polizei Unterstützung durch zahlreiche Feuerwehreinheiten aus den Verbandsgemeinden Göllheim und Eisenberg sowie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Eisenberg. Auch die Rettungshundestaffel sowie die Drohneneinheit Donnersberg waren im Einsatz. Gezielt wurden die ortskundigen Kräfte aus Ramsen, Rosenthal und Kerzenheim in das weitläufige und unübersichtliche Waldgebiet entsandt. Zeitgleich durchkämmten weitere Einsatzkräfte den Ortsbereich von Göllheim sowie die umliegenden Gemeinden. Gegen 19 Uhr überflog auch ein Polizeihubschrauber das Suchgebiet. Gegen 20 Uhr Aufatmen: Die erschöpfte Frau wurde gefunden und sofort medizinisch versorgt. Anschließend wurde die Seniorin wohlbehalten zurück in ihr Zuhause gebracht.