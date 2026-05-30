Eine Hausbesitzerin aus dem Leiningerland muss eine Stützmauer wegreißen, die ihre Terrasse schützen soll. Das haben ihr Richter klargemacht. So reagiert die Frau darauf.

Es geht um ein abschüssiges Grundstück in einem Dorf der Verbandsgemeinde Leiningerland, das durch zwei Mauern aus L-Steinen begrenzt wird. Und für die innere dieser beiden Barrieren fehle die Baugenehmigung: So erläutert Richterin Marie Mörsch, um was es in diesem Prozess vor dem Neustadter Verwaltungsgericht geht. Demnach hat die Grundstücksbesitzerin 2021 einen Bauantrag für ein Haus auf diesem Areal gestellt, und den habe die Bauabteilung der Kreisverwaltung auch genehmigt.

Drohung mit Zwangsgeld

Ebenso gebilligt habe die Behörde weitere Anträge, mit denen die ursprünglichen Pläne abgeändert wurden. Zu ihnen habe auch die Terrasse gehört. 2023 hingegen bekam die Bürgerin von der Kreisverwaltung eine böse Nachricht: Sie müsse die innere Mauer entfernen. Dagegen hat sie der Juristin zufolge einen Widerspruch eingelegt, den der Kreisrechtsausschuss im September vergangenen Jahres zurückwies. Und die Bauabteilung des Kreises hatte da auch schon wieder nachgelegt.

Im August 2025 hatte die Frau eine Beseitigungsverfügung bekommen. Mit der verband sich die Drohung, dass ein Zwangsgeld fällig wird, falls die Mauer nicht verschwindet. Nun ist die Grundstücksbesitzerin zusammen mit ihrem Anwalt Martin Montag vors Verwaltungsgericht gezogen. Wie das die Sache beurteilt, erläutert ihr der Vorsitzende Richter Roland Kintz: Die zweite Mauer sei rechtlich nicht zulässig. Denn das Grundstück sei stark aufgeschüttet und dadurch höher geworden.

Schutz vor Geröll

Zum Schutz der Rechte der Nachbarn darf deshalb eine zweite Mauer erst in einem Abstand von mindestens drei Metern errichtet und höchstens zwei Meter hoch sein. In dem Fall aus der Verbandsgemeinde Leiningerland sei gegen das erste der beiden Kriterien verstoßen werden. Das wäre nur dann zulässig, wenn die unmittelbar betroffene Nachbarin damit einverstanden ist und das auch unterschreibt. Dazu allerdings ist diese Frau nach Angaben der Kreisverwaltung nicht bereit.

Die Eigentümerin der Barriere wiederum sagt: Sie brauche die zweite Mauer, weil ohne sie bei starkem Regen Schlamm und Geröll auf ihre Terrasse gespült werden. Sie verstehe das nicht: Die Terrasse selbst sei genehmigt, aber nicht der für sie benötigte Schutz. Richter Kintz allerdings entgegnet: Dieses Problem habe sie selbst zu verantworten, denn es sei auf die Aufschüttungen zurückzuführen. Die Klägerin wiederum antwortet: Zu denen habe ihr ein Architekt geraten.

Trotzdem muss sie sich damit abfinden, dass sie in diesem Prozess keine Erfolgschance hat. Nach einer Beratung mit ihrem Anwalt zieht die Frau die Klage zurück. Und kündigt an, dass sie Regressforderungen an den Architekten stellen werde.